Почему Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко, объяснил Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в минувшую пятницу, 19 апреля, передает ТАСС.
«Насколько я понимаю, непосредственно, когда они шли, у него не получилось, он тогда как раз занимался делами Забайкальского края», — заявил Песков.
При этом он уточнил, что главе государства передали запись дебатов.
«Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю — успел ли он посмотреть эту запись или нет», — уточнил Песков.
Ранее Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях президента России Владимира Путина побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому.
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