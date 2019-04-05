В Кремле отказались давать оценку избирательной кампании на Украине
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются давать оценку избирательной кампании на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Это не дело Кремля — давать такие оценки. Это скорее вопрос, который нужно задавать избирателям», — добавил Песков.
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Он добавил, что в Кремле могут только говорить о президенте России Владимире Путине.
По его словам, для Путина важны конкретные результаты работы, а также однозначные планы, с которыми кандидат участвует в президентской гонке.
Ранее сообщалось, что в Кремле не собираются поздравлять вышедших во второй тур кандидатов на Украине.