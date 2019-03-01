«Никаких замашек»: Лукашенко о планах России поглотить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр не увидел у России планов поглотить Белоруссию, передает РИА «Новости».

«Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России [Владимира Путина], что Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было. Я бы почувствовал это. Честно говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь», - заявил Лукашенко.

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При этом президент Белоруссии отметил, что «почувствовал бы это».

Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует.