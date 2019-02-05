В Совфеде ответили на обвинение Порошенко в адрес России

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов ответил украинскому президенту Петру Порошенко, который заявил, что Россия виновата в бедности жителей Украины, передает РИА «Новости».

По словам Морозова, Порошенко и правительство Украины «сваливают собственные провалы».

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«Надо же на кого-то свалить собственные провалы в экономике и бедах украинского народа. Снова виновата Россия», — добавил Морозов.

Также он отметил, что Киев может только «клеймить» Россию, хотя страна по-прежнему «экономический партнер номер один» для Украины.

«В отличие от России туда продавать, кроме русофобии, нечего», — подчеркнул Морозов

Ранее сообщалось, что Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев.