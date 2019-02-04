AP: скандал с губернатором Вирджинии обнажил глубоко укоренившийся в США расизм

Скандал с расисткой фотографией губернатора Вирджинии Ральфа Нортэма привлек внимание к проблеме расизма в США, пишет агентство Associated Press.

Фотография 35-летней давности человека в черном гриме и участника Ку-Клукс-Клана в белой одежде не только перевернула политическую карьеру губернатора, но обнажила для американской нации то, насколько глубоко расистское поведение остается в американской культуре, институтах и политике, отмечает агентство.

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«То, что мы узнали за последние 24 часа вместе с инцидентами последних двух лет, ставит на первый план важность ого, чтобы эта страна раз и навсегда решила вопрос о расе», — сказал Деррик Джонсон, президент организации по защите прав этнических меньшинств в США (NAACP).

По словам члена горсовета Шарлоттсвилла (Вирджиния) Уэса Беллами, скандал с губернатором, который является членом Демократической партии США, это «еще одно позорное пятно» на истории американского государства.

Как отмечает издание, штат до сих пор пытается вылечиться от «расовых ран», нанесенных в 2017 году. Тогда белые «супрематисты» вышли, скандируя расистские лозунги, на протест против сноса статуи генерала Ли — главнокомандующего армии конфедератов в войне между Севером и Югом Америки.

Ранее сообщалось, что «расистское фото» губернатора Вирджинии поставило под угрозу будущее демократов.