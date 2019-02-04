NYT: «расистское фото» губернатора Вирджинии поставило под угрозу будущее демократов

Губернатор Вирджинии, сенатор-демократ Ральф Нортэм отказался уйти в отставку после скандала с «расистской фотографией», тем самым поставив под угрозу политическую судьбу его партии в штате Вирджиния перед осенними выборами, пишет американская газета The New York Times.

После скандала губернатор встретился со своими сотрудниками и коллегами. Большинство людей, с которыми он встретился, посоветовали ему уйти в отставку, поскольку это поможет очистить его имя, рассказал источник NYT.

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В пятницу, 2 февраля, была опубликована фотография из выпускного альбома медицинского колледжа. На снимке 1984 года изображены два человека — один в гриме «блэкфейс», который изображает чернокожего человека, а другой в белом костюме участника Ку-Клукс-Клана. Губернатор сначала признал, что замазал свое лицо черной краской, чтобы походить на певца Майкла Джексона, а затем отрицал это.

Теперь губернатора оставили без поддержки как в собственной партии, так и среди республиканцев. Спикер местной палаты делегатов Кирк Кокс и другие республиканские законодатели предупредили, что способности Нортэма руководить и управлять штатом навсегда нанесен ущерб. Представитель демократов Кэтрин Гилли заявила, что члены партии продолжают требовать немедленной отставки Нортэма.