На Украине рассказали об обмане Запада
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что западные страны обманули Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина осталась одна со своими проблемами из-за обмана Запада.
Он также добавил, что Киев будут использовать в качестве «раздражителя для Востока».
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Червоненко подчеркнул, что Украину не пускают в Евросоюз и НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко запутался в датах вступление в ЕС.