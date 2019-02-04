На Украине рассказали об обмане Запада

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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что западные страны обманули Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина осталась одна со своими проблемами из-за обмана Запада.

Он также добавил, что Киев будут использовать в качестве «раздражителя для Востока».

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Червоненко подчеркнул, что Украину не пускают в Евросоюз и НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко запутался в датах вступление в ЕС.