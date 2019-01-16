Россия готовит трехсторонний саммит с Ираном и Азербайджаном

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Россия занимается подготовкой трехстороннего саммита с участием Ирана и Азербайджана. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Он заявил, что наступила очередь Москвы принимать саммит.

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«Мы такой саммит готовим, я вас уверяю — он состоится», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что помощник главы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари приехал с визитом в Москву.