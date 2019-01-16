Соединенные Штаты и Великобритания — две великие англоязычные демократии — одновременно находятся в состоянии политического коллапса, рассказывает американский телеканал СNN.

Это говорит о том, что новости для президента России Владимира Путина становятся лучше с каждым днем, добавляет CNN.

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Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потерпела «худшее поражение» в современную парламентскую эпоху — парламентарии не приняли ее сделку по Brexit с Европейским союзом с «ошеломляющими результатами»: 432 голоса против, 202 «за». В это же время в США продолжается самый долгий за всю историю шатдаун — частичная приостановка работы федерального правительства. Шатдаун длится уже 26 день и является «кульминацией» двухлетнего политического хаоса, вызванного президентством Дональда Трампа, поясняет телеканал.

«Трудно поверить, что две такие прочные демократии, давно рассматриваемые остальным миром как светоч стабильности, разъедены такой горькой гражданской дисфункцией и кажутся оторванными от предыдущих политических реалий», — говорится в материале CNN.

В результате в настоящее время США и Великобритания не могут решить важнейшие вопросы, стоящие перед обеими странами — просто «бальзам на душу Путина», подчеркивает телеканал.

Ранее The New York Times назвала вывод войск США из Сирии «подарком» России и Ирану.