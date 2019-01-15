AP: кандидат Трампа на пост генпрокурора ответит в сенате на вопросы о «российском деле»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/181/12087181/barr-pic905-895x505-29722.jpg">

На слушаниях в конгрессе США во время утверждения кандидата от президента США Дональда Трампа на должность генерального прокуророра Уильяма Барра будут спрашивать в том числе и об отношении к «российскому делу», пишет агентство Associated Press.

Дело о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер.

Реклама

Слушания пройдут в судебном комитете сената США. Таким образом, отмечает агентство, Барру придется заверять демократов в намерении действовать независимо в «российском деле» и убедить в том, что он не будет вмешиваться в расследование спецпрокурора.

Кроме этого, кандидата Трампа будут спрашивать о его отношениях с президентом США и его взглядах на исполнительные полномочия.

Скорее всего, Барр будет утвержден на эту должность, отмечает AP. Ранее он занимал пост генпрокурора США при администрации Джорджа Буша с 1991 по 1993 год.

Американский лидер неоднократно упрекал бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса за его недостаточную лояльность к нему, говорится в материале.