Источник связал строительство Польшей канала со снабжением американской базы

Сравнивать строительство искусственного острова в Калининградском заливе с ситуацией вокруг островов в Южно-Китайском море, которое ведет в настоящее время Пекин, не совсем корректно, поскольку все же та территория, где, возможно, появится остров, принадлежит Польше, заявил осведомленный источник «Газеты.Ru».

«Другое дело, что канал имеет важное значение с точки зрения оборонных вопросов. Экономически этот канал Варшаве не нужен — рядом на море есть Гданьск и Гдыня, обладающие большими портовыми возможностями», — сказал он.

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Источник добавил, что Варшава говорит, что, соорудив канал, она хочет облегчить доступ судов к Эльблонгу, но с точки зрения реальных грузов — из важного здесь только американская военная база.

«Поэтому этот проект создается как альтернативный путь снабжения этой базы, а не в экономических целях», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что остров будет находиться в территориальных водах Польши.