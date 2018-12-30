Трамп оценил расследование «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы.

По словам Трампа, дело о его «сговоре с Россией» является фабрикацией.

Он также добавил, что данное расследование «величайший обман» в истории США.

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Трамп подчеркнул, что экс-кандидат в американские лидера Хиллари Клинтон якобы сговорилась с Россией и демократами.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер добавил в «российское дело» голое селфи.