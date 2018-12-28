Мюллер добавил в «российское дело» голое селфи

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года, приложил к делу в качестве доказательства «голое селфи», пишет The Hill.

Согласно материалам суда, юридический представитель компании Concord обвинил Мюллера в незаконном хранении данных о компании, среди которых есть «голое селфи».

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«Может ли способ, которым было сделано обнаженное селфи, действительно угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов?», — заявил адвокат Concord.

Мюллер расследует «вмешательство России» в выборы президента США в 2016 году, а также возможный сговор между Россией и предвыборной кампанией Трампа.

Ранее Hill сообщило, что Трамп больше не будет отвечать на вопросы по «российскому делу».