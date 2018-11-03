В МИДе назвали дату второй консультации по Афганистану в Москве

Второе заседание консультаций по Афганистану заместителей глав МИД и профильных спецпредставителей состоится в Москве 9 ноября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Подчеркивается, что впервые в заседаниях такого уровня примут участие делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе.

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«Приглашения для участия в мероприятии направлены странам-участницам — Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что президент Афганистана направил для участия в заседании делегацию представителей Высшего совета страны.

Как отмечается, заседание откроет глава российского МИДа Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что посол Афганистана провел встречу с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.