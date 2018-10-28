Лавров рассказал, как США вмешиваются в дела России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как Соединенные Штаты вмешиваются во внутреннюю политику России. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».

В частности, Лавров указал на «Закон о поддержке Украины», принятый в США в 2015 году.

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«В соответствии с ним госдепартаменту приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за «демократизацию» всех сфер жизни. Все организации, которые получают финансирование по этому закону, сейчас проверяются», — сказал министр.

По его словам, если эти гранты идут на «продвижение демократии» в России, то это означает «изменение внутренней политики страны»

Также Лавров отметил, что американские дипломаты «не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон раскрыл детали обсуждения «вмешательства» России на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.