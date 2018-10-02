Путин поручил кабмину держать на контроле ликвидацию свалок

Президент России Владимир Путин поручил кабмину держать на контроле экологические проблемы и ликвидацию свалок, передает РИА «Новости».

«Особо внимание нужно уделить и развитию социальной инфраструктуры, а также решению накопившихся экологических проблем, включая, конечно, и ликвидацию свалок по всей стране», — сказал Путин на совещании членов кабмина.

Ранее Владимир Путин заявил о недопустимости свалок в городах, а также необходимости внедрения технологий защиты окружающей среды и наличия современной системы переработки отходов.