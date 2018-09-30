Трамп рассказал о «влюбленности» в Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга». Об этом сообщает CNN.

По его словам, в ходе переговоров в Сингапуре они с Ким Чен Ыном «не по-настоящему» влюбились друг в друга.

Он также добавил, что Ким Чен Ын написал ему «прекрасные письма».

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Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном «очень скоро».

По его словам, Вашингтон сделает официальное объявление, когда данное мероприятие будет согласовано.