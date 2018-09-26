Кириенко раскритиковал подход к образованию как к сфере услуг

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко раскритиковал подход к работе педагога как к сфере услуг, сообщает корреспондент «Газеты.Ru». Об этом он сказал на открытии второго сезона олимпиады «Я – профессионал».

«С точки зрения престижа в какой-то момент о профессии педагога стали говорить как о сфере услуг, что конечно же с точки зрения авторитета, значимости профессии нанесло сильный удар», — заявил Кириенко.

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Ранее стала известна средняя зарплата учителей в Москве.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев предложил создать агентство по надзору за образованием. По словам Медведева, агентство по надзору за образованием будет подчиняться правительству, осуществляя функции надзора как в отношении средней школы, так и в отношении высшей школы.