Помпео высказался о количестве консультаций с представителями КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона регулярно связывается с представителями КНДР, однако информация об этом не попадает в СМИ. Слова государственного секретаря передает РИА «Новости».

По словам Помпео, он «достаточно часто» связывается со своими северокорейскими коллегами. При этом, отметил госсекретарь, информация об этом редко попадает в СМИ.

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«Об этом не сообщается в СМИ, и меня это радует, мне нравится, что это остается в тишине», — сказал Помпео.

Также он рассказал, что США примут дальнейшие шаги по налаживанию отношений с КНДР, когда северокорейская сторона предоставит верифицируемые результаты денуклеаризации.

«Мы добиваемся стабильного, хотя и медленного, прогресса», — заверил Помпео.

Ранее в ООН обозначили свое участие в переговорах США и КНДР.