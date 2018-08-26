Российский национальный гимн и русские мелодии в авторской интерпретации были исполнены известным бельгийским звонарем на колоколах королевского собора в центре Брюсселя, передает РИА «Новости».

Мероприятие было организовано по инициативе бельгийской стороны в рамках подобного проекта, который проходит с весны в другом городе, Льеже, где произведения русских композиторов в исполнении карильона исполняют каждую неделю.

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Концерт начался с исполнения на колоколах российского национального гимна. Затем более часа звучали различные композиции, сочиненные звонарем Фабрисом Ренаром на основе русских мелодий.

По словам советника-посланника посольства Рjccbb в Бельгии Дмитрия Бородина, концерт проводится по общественной инициативе бельгийской стороной и показывает, что культура должна оставаться вне политики.