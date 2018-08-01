Володин пообещал обсудить работу комиссии Поклонской

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил «Газете.Ru», что получил письмо Натальи Поклонской о срыве заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, которую она возглавляет.

Он отметил, что обращение Поклонской направлено лидерам фракций.

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«Мы попросили изучить ситуацию в связи с работой комиссии и дать свои предложения», — сказал Володин.

По его словам, обсуждение ситуации пройдет в сентябре.

26 июля на заседание комиссии, возглавляемой Поклонской, пришли два депутата из 16.

Ранее Поклонская заявила, что не собирается сдавать депутатский мандат. Такое заявление она сделала после того, как в ходе голосования 19 июля нарушила фракционную дисциплину. Глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призывал ее принять решение о продолжении членства в ЕР.