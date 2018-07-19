Путин: Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми странами

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми странами, передает РИА «Новости».

19 июля в МИД России проходит совещание послов и постпредов.

«Наши граждане хотят видеть Россию сильным, независимым, миролюбивым государством. Мы открыты к партнерским, взаимовыгодным, конструктивным отношениям со всеми странами и региональными объединениями», — сказал Путин.

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Президент также подчеркнул, что все посольства и загранучреждения работают слаженно и профессионально, успешно решая поставленные задачи.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о важных договоренностях, достигнутых на встрече Путина с американским президентом Дональдом Трампом.