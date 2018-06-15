Суд в США арестовал Манафорта

Суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как прокуроры, работающие над делом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинили Манафорта в давлении на свидетелей.

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Судебное разбирательство по делу о причастности Манафорта к вмешательству в выборы назначено на сентябрь 2018 года.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал новые документы, указывающие на деятельность Манафорта лоббистского характера.