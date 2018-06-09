В МИД КНР рассказали, что Си Цзиньпин подарил Путину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/507/11791507/TASS_27198435-pic905-895x505-42986.jpg">

В МИД КНР рассказали о подарках лидера страны Си Цзиньпина для президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

Глава Китая подарил Путину древний музыкальный инструмент — старинную арфу гуцинь и глиняную статуэтку «нижэньчжан» с лицом российского лидера.

Реклама

«Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Путину чжучжэнский гуцинь из провинции Шаньдун и тяньнцзиньский нижэньчжан с изображением президента Путина», — заявили в пресс-службе МИД КНР.

Также в ведомстве рассказали, что помимо бани, президент России подарил Си Цзиньпину сибирские орехи, мед и чай.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин приготовили блюда китайской кухни.