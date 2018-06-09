В МИД КНР рассказали, что Си Цзиньпин подарил Путину
В МИД КНР рассказали о подарках лидера страны Си Цзиньпина для президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».
Глава Китая подарил Путину древний музыкальный инструмент — старинную арфу гуцинь и глиняную статуэтку «нижэньчжан» с лицом российского лидера.
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«Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Путину чжучжэнский гуцинь из провинции Шаньдун и тяньнцзиньский нижэньчжан с изображением президента Путина», — заявили в пресс-службе МИД КНР.
Также в ведомстве рассказали, что помимо бани, президент России подарил Си Цзиньпину сибирские орехи, мед и чай.
Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин приготовили блюда китайской кухни.