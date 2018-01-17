Песков: в Кремле не давали указаний регионам запрещать акции Навального

В Кремле не давали указаний регионам запрещать какие-либо акции оппозиционера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«На первый ваш вопрос ответ «нет» — это не исходит из Кремля. На второй — ответ «нет», Кремль не давал никакие ориентировки и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, соответствующих властей регионов», — сказал Песков.

В-третьих, он отметил, что Кремль считает, что «все решения должны самым строгим образом основываться на нормах и правилах, которые зафиксированы в нашем законодательстве».