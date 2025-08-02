«Сделаем Европу снова великой»: Маск призвал все страны ЕС выйти из блока

Американский миллиардер Илон Макс призвал Ирландию и другие страны ЕС покинуть блок, так как он «разрушает демократию Европы». Это не первый раз, когда Маск нападает на ЕС. Ранее он уже говорил, что Европе надо измениться, чтобы не встретить свой конец, и поддержал правую партию «Альтернатива для Германии». Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя слова главы SpaceX и Tesla в феврале, заявил, что европейцы могут потерпеть «пару месяцев постов Илона Маска».

Американский бизнесмен Илон Маск призвал все страны Евросоюза выйти из объединения. Так глава SpaceX и Tesla отреагировал на пост другого пользователя соцсети X Майкла О'Кифа о необходимости IREXIT — выхода Ирландии из ЕС.

Ранее О'Киф опубликовал пост, в котором возмутился постановлением судов ЕС, где говорится, что Ирландия обязана предоставлять жилье просителям убежища, хотя ирландские суды исключили такую обязанность. По мнению мужчины, Евросоюз «не должен иметь абсолютно никакого права голоса» в этом вопросе.

«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Это (Евросоюз. — «Газета.Ru») разрушает демократию Европы», — заявил в ответ предприниматель.

О'Киф же добавил, что Евросоюз «ненавидит демократию», а IREXIT необходим.

Сделать Европу снова великой

Илон Маск не впервые нападает на ЕС. Так, год назад он заявил, что Еврокомиссия предложила ему незаконную сделку, которая касалась цензуры на платформе X. Однако он не согласился.

«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они (представители Еврокомиссии. — «Газета.Ru») бы не стали нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X — нет», — добавил глава SpaceX и Tesla.

Позже Маск, отвечая на пост другого пользователя X, заявил, что «Европа умирает» от низкой рождаемости.

В декабре предприниматель рассказал, что Германия и другие европейские страны «находятся под угрозой исчезновения». В начале 2025 года миллиардер также призвал Европу измениться, чтобы не встретить свой конец.

«У многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают Европу «плохой»... Повсеместный пессимизм», — описал ситуацию Маск.

Маск поддержал Орбана в том, что миграция «разорвет Евросоюз на части» Американский предприниматель и миллиардер, инженер Илон Маск в социальной сети Х (бывший Twitter)... 04 октября 16:08

Кроме этого, на фоне выборов канцлера в Германии предприниматель поддержал кандидата от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алису Вайдель, которая призывала сделать «Европу вновь великой» (по аналогии с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой!»).

«Жители Европы: присоединяйтесь к движению MEGA! Сделаем Европу снова великой!!», — написал Маск в X.

«Потерпите пару месяцев»

Европейские политики были возмущены высказываниями миллиардера. В частности, тогда еще канцлер Германии Олаф Шольц назвал поддержку Маском партии АдГ отвратительный.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», — заявил политик, добавив, что действия предпринимателя вредят развитию демократии по всему Евросоюзу.

В ответ на критику вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Европе могут и потерпеть посты Илона Маска.

«Не все граждане наших стран считают себя обученными животными, которых не надо спрашивать. Если США смогли пережить 10 лет сообщений про Грету Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска», — уточнил американский вице-президент.

Вэнс также отметил, что демократия — это проявление голосов граждан, которые «нельзя заглушить».