«Защитим каждый дюйм»: НАТО грозит России ответом после инцидента с МиГ-31 над Эстонией

Страны НАТО пообещали России «решительный ответ» на нарушение воздушного пространства стран-участниц после заявлений Эстонии о залете трех российских МиГ-31 на ее территорию. По версии Таллина, самолеты находились в эстонском пространстве около 12 минут. Москва эти обвинения отрицает. Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, российские истребители не представляли угрозы и «сбивать их не было необходимости», однако альянс готов «защищать каждый дюйм территории союзников».

23 сентября Совет НАТО по просьбе Эстонии провел заседание о якобы нарушении воздушных границ альянса в Балтийском море российскими истребителями МиГ-31, пишет The Guardian. В России это категорически отрицают, говоря, что самолеты совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и двигались только над нейтральными водами.

По окончании заседания Совет НАТО выпустил официальное заявление, в котором согласился с обвинениями Эстонии и охарактеризовал произошедшее как «вторжение» , которое «является частью более масштабной картины все более безответственного поведения России».

«Россия несет полную ответственность за эти действия, которые ведут к эскалации, рискуют привести к просчетам и поставить под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться. Ответ НАТО на безрассудные действия России будет и впредь решительным», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что НАТО и союзники «будут использовать все необходимые военные и невоенные средства» для самозащиты и сдерживания любых угроз.

«Мы продолжим реагировать так, как считаем нужным, в те сроки и в той сфере, которые считаем нужными. Наша приверженность статье 5 незыблема», — говорится в заявлении.

Статья 5 В статье 5 договора о создании НАТО говорится о том, что любое нападение на одну или несколько стран-участниц будет расцениваться как нападение на альянс в целом.



Угрозы не было

Генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции назвал действия России «опасными».

«Мы не хотим, чтобы Россия продолжала действовать в том же опасном ключе — намеренно или нет. Но мы готовы и впредь защищать каждый дюйм территории союзников», — сказал он.

Рютте подчеркнул, что Североатлантический альянс «всегда будет делать все возможное» для защиты территории стран-участниц, но при этом намерен «реагировать соразмерно». По его словам, в данном случае российские МиГ-31 не представляли непосредственной угрозы и «сбивать их не было необходимости».

«Именно так это и работает. Это не значит, что мы всегда будем немедленно сбивать самолеты . Мы будем оценивать ситуацию в режиме реального времени, основываясь на всех имеющихся разведданных. Именно это и произошло здесь», — заявил Рютте.

При этом генсек альянса не дал внятного ответа на вопрос эстонского журналиста о том, почему НАТО не перебрасывает дополнительные силы на восточный фланг, чтобы «напугать русских». Рютте отреагировал на это общими фразами о том, что альянс всегда отвечает на угрозы «быстро и решительно» с использованием новейших технологий и тактики.

Нарушали ли МиГ-31 воздушную границу Эстонии

Инцидент с российскими МиГ-31 произошел 19 сентября во время их полета над Балтийским морем. По утверждению Эстонии, самолеты пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндло и находились там около 12 минут. Для перехвата были подняты итальянские F-35, дежурившие в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии, а также шведские JAS 39 Gripen и финские F/A-18 Hornet.

Минобороны РФ заявляет, что полет проходил исключительно над нейтральными водами и граница нарушена не была.

«Воздушное пространство Эстонии не нарушалось. Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами», – говорится в официальном заявлении российского военного ведомства.

Обвинения Эстонии в России считают необоснованными и политизированными.

Вайндло — небольшой скалистый остров в Балтийском море, размером примерно 150 на 500 метров. До побережья Эстонии от него около 25 километров. На острове расположен маяк и радар Вооруженных сил Эстонии. Из постоянного населения — только военные.