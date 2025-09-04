Мистические выборы в Германии: 16 политиков умерли, не дождавшись голосования

В Германии продолжает развиваться политический скандал, связанный с серией смертей кандидатов на выборах в местные органы самоуправления. В списке уже 16 человек, которые выдвигались в 14 разных муниципалитетах. Полиция признала все случаи некриминальными, связанными с естественными причинами, опровергнув тем самым конспирологические теории о целенаправленном устранении оппозиционных политиков. В немецких соцсетях, тем не менее, продолжается бурное обсуждение этих событий.

В Германии в земле Северный Рейн — Вестфалия перед выборами в местные органы власти скончались 16 кандидатов, сообщает Bild. По данным региональной избирательной комиссии, семеро из них представляли партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), остальные принадлежали к СДПГ, «Зеленым», Партии защиты животных, «Независимому сообществу избирателей» и другим. Инциденты произошли в 14 муниципалитетах.

«Первые случаи смерти местных политиков вызвали ажиотаж по всей стране и породили в сети несколько странных теорий заговора.

Потому что изначально речь шла сначала о четырех, а затем о семи погибших политиках АдГ. Однако исследование, проведенное полицией на месте происшествия, показало, что они умерли естественной смертью», — говорится в публикации.

Глава регионального избиркома Моника Виссманн заявила, что «нет никаких доказательств значительного увеличения числа смертей из-за предположений в интернете о том, что это может затронуть особенно многих кандидатов от АдГ».

Эту тему в конце августа затронуло издание Neue Osnabrücker Zeitung. В статье отмечалось, что перед муниципальными выборами в земле Северный Рейн — Вестфалия местным избиркомам приходится перепечатывать бланки избирательных бюллетеней из-за того, что несколько кандидатов скончались накануне голосования. При этом по крайней мере часть бюллетеней уже была разослана по почте, и многие успели проголосовать.

В статье приводятся конкретные имена. В городе Бад-Липпспринге скоропостижно скончался 59-летиний кандидат от АдГ Стефан Берендес. В Бломберге из жизни ушел представляющий ту же партию 67-летний Ральф Лагне. В Шверте неожиданно скончался 72-летний Вольганг Клинер, а в Райнберге — 59-летний Вольфганг Зейтц (оба также представляли АдГ). В некрологе Зейтц был назван «жизнерадостным парнем, который воплощал собой лучшие качеств Рурской области: дружелюбный, порядочный, друзья всегда могли на него положиться».

«Левые» против фон дер Ляйен: за что хотят сместить главу Еврокомиссии Европейские левые силы грозятся вынести главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вотум недоверия. Их не... 04 сентября 17:53

Заявления и конспирология

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что такое совпадение «статистически невозможно», но зампред «Альтернативы» в Северном Рейне—Вестфалии Кай Готшальк с этим не согласился.

«Мы, конечно же, будем расследовать эти случаи с необходимой чуткостью и тщательностью. Однако нет никаких признаков того, что это убийство или что-то подобное», — заявил Готтшалк.

По данным полиции, смерть всех кандидатов была вызвана естественными причинами — во всяком случае, следователи не обнаружили никаких признаков преступления. Сообщается, что один из умерших политиков долгое время страдал от почечной недостаточности, а другой покончил с собой. Обстоятельства смерти остальных полиция не разглашает по просьбе родственников, при этом также исключая какое-либо постороннее вмешательство.

Однако развившиеся после этих событий конспирологические теории заполнили немецкие соцсети. Основных версий три: заказ со стороны правительства, действия иностранных спецслужб и, наконец, попытка самой АдГ выставить себя жертвами власти перед голосованием.

Как сообщает Bild, «Альтернатива для Германии», согласно опросам, набирает уже 39%. Рейтинг ХДС, партии Фридриха Мерца, составляет только 27%. Хотя предстоящие выборы — местные, они могут повлиять на будущие выборы в ландтаг в 2026 году. Набирающую почти 40% голосов АдГ станет трудно обойти при формировании нового правительства.