«Солидарны с Зеленским»: США хотят сохранить территориальную целостность Украины

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон во многом разделяет позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно территориального вопроса при урегулировании конфликта на Украине. Вэнс обозначил, что прошлая администрация США бездумно передавала Киеву деньги, не имея никакого дипломатического плана. Он заявил, что всем было бы лучше, если бы конфликт получилось урегулировать.

США во многом солидарны с Украиной в отношении территориального вопроса, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире USA Today.

«В этом вопросе мы в значительной степени солидарны с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Несмотря на то, что у нас есть некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия завоевала всю страну», — сказал Вэнс.

Вице-президент добавил, что сейчас конфликт находится на стадии, когда россияне якобы «особо ничего не добиваются» на поле боя, а украинцы «вовсе ничего не добиваются». Вэнс заверил, что лучшим вариантом было бы завершение конфликта, так как в этом случае стороны перестанут терять людей.

Украина — «денежная яма»

Прошлая администрация США во главе с Джо Байденом передавала Зеленскому деньги без какого-либо плана, сказал Вэнс в беседе с USA Today.

«[Украина] была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана ее решения... Это всегда меня очень расстраивало», — отметил Вэнс.

Он отметил, что администрация Байдена передавала средства «без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов».

25 августа президент США Дональд Трамп вновь обозначил, что США больше не спонсируют Украину. Однако они продают американское оружие странам НАТО, которые в свою очередь могут передавать его Киеву.

Территориальный вопрос

Вопрос раздела территорий стал краеугольным камнем во время переговоров России и Украины. Изначально Владимир Зеленский не хотел признавать за РФ никаких территорий, в том числе Крым. При этом Владимир Путин настаивал на полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для прекращения огня.

После встречи Путина и Трампа на Аляске американский президент намекнул, что может произойти некий обмен территориями, после чего будет обсуждаться мирный договор. Зеленский публично обозначил, что не готов выводить войска из Донбасса и юридически не признает потерю земель. Однако он пойдет на заморозку военных действий по линии фронта. При этом юридически оформить мирное соглашение в этом случае будет сложно, так как там обязательно нужно обозначить границы стран.

23 августа Вэнс сказал телеканалу NBC News, что украинцы сами определят, где проводить территориальные границы в их собственной стране:

«Я не говорю, что русские уступили во всем, но они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны. Думаю, русские впервые за 3,5 года пошли на значительные уступки Трампу и готовы были проявить гибкость в плане некоторых своих основных требований».

Также Киев требует предоставить четкие гарантии безопасности, в том числе разместить на территории страны миротворческие силы. Россия обозначила, что согласна обсуждать гарантии, но выступила против западных военных на Украине. По данным The Financial Times, в зоне боевого соприкосновения могут создать демилитаризованную зону, а ее уже будут патрулировать войска третьей стороны.