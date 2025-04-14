«Не хотите ли вы остановить атаки ВСУ?» В России ответили на заявление Госдепа по взрыву в Сумах

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хотят ли США прекратить регулярные украинские удары по мирным жителям. Так он ответил госсекретарю Марко Рубио, раскритиковавшему взрыв в Сумах, в результате которого погибли более 30 человек. В тот же день под огнем оказался Донецк, по городу били из американских систем HIMARS. Российские власти не раз отмечали, что западные военные помогают ВСУ в наведении ударов.

Накануне в Сумах в результате взрыва погибли 34 человека, пострадали более 100. Госсекретарь Марко Рубио в соцсети X выразил соболезнования родным погибших.

«Соединенные Штаты выражают глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасающего российского ракетного удара по Сумам. Это трагическое напоминание о том, почему президент [Дональд] Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на попытки положить конец этой войне и достичь прочного мира», — написал Рубио.

Госсекретарю резко ответил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?»

— задался вопросом в соцсети X дипломат.

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Журналисты спросили и президента США Дональда Трампа о взрыве в Сумах.

«Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война — это ужасно», — ответил американский лидер.

Что случилось в Сумах

13 апреля в городе прогремело два взрыва. Незадолго до этого объявляли воздушную тревогу. В 10:17 раздался первый взрыв, спустя несколько минут — второй. По словам Владимира Зеленского, погибли 34 человека, ранения получили еще 117 .

«68 пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь — в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых», — написал он.

Зеленский добавил, что в результате взрывов повреждения получили здание университета, пять многоквартирных домов, районный суд, кафе и магазины.

По словам депутата Рады Марьяны Безуглой, в Сумах проходило торжественное награждение бойцов ВСУ, а удар пришелся по ним.

«Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских местах», — обратилась она к главкому Александру Сырскому и начальникам сил территориальной обороны.

Безуглая добавила, что украинские спецслужбы вновь допустили утечку данных о мероприятии с участием военных.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что украинские власти попытаются выдать историю «за новую Бучу».

«И это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного Трампа <…> Нужная реакция уже есть — не только от европейцев типа [президента Франции Эммануэля] Макрона, но и от спецпосланника США по Украине [Кита] Келлога», — объяснила она.

Макрон после событий в Сумах заявил, что войну на Украине начала якобы Россия.

«И сегодня очевидно, что Россия в одиночку решает продолжать ее — с вопиющим пренебрежением к человеческим жизням, международному праву и дипломатическим усилиям президента Трампа», — написал он и призвал пойти на «решительные меры», чтобы «заставить» РФ прекратить конфликт.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «потрясен» событиями в Сумах.

«Теперь [президент РФ Владимир] Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий»,

— отметил глава британского правительства.

Как Запад помогает ВСУ бить по мирным

Накануне, 13 апреля ВСУ атаковали Донецк. Под ударами оказался Киевский район города. Повреждения получили корпус Института проблем искусственного интеллекта, здания Донецкого научно-исследовательского угольного института и Минтруда. Зафиксировали повреждения и в нескольких многоквартирных домах, а также в здании автосалона.

Как уточнили в Следственном комитете, удары по городу наносили из американской РСЗО HIMARS.

«Установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», — уточнил сотрудник ведомства.

Россия абсолютно уверена в том, что западные инструкторы помогают украинским военным атаковать территорию страны , что можно считать участием в конфликте, отмечал глава МИД Сергей Лавров.

«Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование генеральным штабом Украины, помогают наводить (оружие. — «Газета.Ru») на цели, мы в этом уже стопроцентно уверены, и делают многое другое <…> То, что война объявлена Западом против нас, нет никаких сомнений. Они этого и не скрывают»,

— подчеркивал министр иностранных дел.

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что США учат пилотов ВСУ наносить удары по территории России .

«Истребители F-16 всегда поставляются в зоны конфликтов с уже разработанными рекомендациями по их применению, под заранее обученный и подготовленный летный состав и готовую инфраструктуру по их обслуживанию. Естественно, подготовка этого состава в данном случае осуществлялась не на условных картах, а на реальных картах территории России с учетом конкретных объектов для атак», — объяснил сенатор.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в мае 2022 года заявлял, что западные инструкторы сопровождают американские реактивные системы залпового огня HIMARS на подконтрольных Украине территориях Донбасса.