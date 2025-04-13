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На Украине сообщили о двух мощных взрывах в Сумской области

В Сумской области объявили воздушную тревогу после взрывов

В Сумах зафиксировали два мощных взрыва. Об этом со ссылкой на очевидцев написало издание «Общественное».

Воздушную тревогу в Сумах объявили в 09:08 мск. Сначала предупреждали о самолетах с бомбами, но в 10:12 уточнили, что к городу летят баллистические ракеты. В 10:17 появились сообщения о первом взрыве, через три минуты — о втором.

Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео столбов белого дыма, которые поднялись над центром города. Мониторинговые каналы сообщили о прилете двух баллистических ракет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Накануне взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате, как уточняется, начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. На месте, по данным канала, работают 128 пожарных и 27 единиц техники.

Ранее Зеленский остался недоволен реакцией запада на удары ВС РФ по Украине.

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