Украинский депутат заявила об ударе по скоплению бойцов ВСУ в Сумах

Прилет, зафиксированный в городе Сумы на северо-востоке Украины, пришелся по месту скопления военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она рассказала, что в населенном пункте проходило торжественное награждение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне парламентарий обратилась к главнокомандующему армии страны Александру Сырскому и начальникам сил территориальной обороны.

«Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских местах», — призвала Безуглая.

Как отметила депутат, украинские специальные службы в очередной раз допустили утечку информации о мероприятии с участием военнослужащих.

13 апреля издание «Общественное» сообщило, что в Сумах произошли два мощных взрыва. В 9:08 мск в городе объявили воздушную тревогу, а в 10:12 местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Уже через пять минут в населенном пункте зафиксировали первый взрыв, а затем — второй.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате прилета в Сумах погиб 21 человек и пострадали 83 гражданина. Среди раненых — семь несовершеннолетних.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ не исключили, что российские войска могут попытаться окружить Сумы.