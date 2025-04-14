Взрыв в Сумах: мэр Конотопа обвинил власти области в сокрытии причин трагедии

Взрыв в Сумах 24 марта стал причиной массовых разрушений. Украинские власти обвинили Россию в ракетном ударе, однако мэр Конотопа Артем Семенихин утверждает, что причиной стали боеприпасы, которые привели к детонации. Российское Минобороны ранее неоднократно заявляло, что удары российских войск нацелены исключительно на военные объекты.

Взрыв в Сумах 24 марта, в результате которого около ста человек получили ранения, произошел не из-за ракетного удара. Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин, сообщает издание «Страна.ua».

По словам Семенихина, официальная версия о нанесении удара ракетой не соответствует действительности. Он обвинил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в распространении ложной информации и предположил, что в центре города могли находиться некие материалы или боеприпасы, которые привели к детонации.

Издание уточняет, что в местных Telegram-каналах ранее высказывались версии о возможном взрыве боеприпасов, якобы размещенных в жилом секторе. Несмотря на это, украинские власти продолжают придерживаться версии о ракетной атаке.

Взрыв в Сумской области

24 марта в городе Сумы на Украине прогремел мощный взрыв. Событие произошло на фоне воздушной тревоги, которая длилась в Сумской области более четырех часов. Украинская сторона обвинила Россию в ракетном ударе.

В Верховной раде заявили, что удар пришелся по скоплению украинских военных, собравшихся на церемонию награждения. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары были нанесены по «обычной городской улице, по обычной жизни [...] в день, когда люди идут в церкви». Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в эпицентре удара оказалось здание регионального Центра защиты прав человека — оно было полностью разрушено.

Среди поврежденных объектов — конгресс-центр Сумского государственного университета, сообщала украинская служба Би-би-си. По данным Telegram-канала «Два майора», здание СумГУ использовалось как площадка для размещения военных штабов. Telegram-канал «Военный осведомитель» отмечает, что на месте удара были замечены армейские пикапы, что может свидетельствовать о наличии военных. По его мнению, целью атаки могло быть собрание или конференция военнослужащих.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук возложил ответственность за трагедию на местные власти, обвинив помощников мэра Сум в том, что они активно освещали в СМИ награждение военных, чем могли привлечь внимание к месту проведения мероприятия. По его словам, кроме военнослужащих на церемонии присутствовали и гражданские лица, в том числе дети.

Минобороны России никак не комментировало информацию об ударах по Сумам. Ранее в ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары российских войск нацелены исключительно на военные объекты и связанные с ними элементы. Гражданская инфраструктура, согласно этим заявлениям, не входит в перечень целей.

Что пишут военкоры

Российские военкоры поставили под сомнение официальную украинскую версию о ракетном ударе. Юрий Подоляка заявил об «очень точном» попадании по зданиям конгресс-центра Сумского госуниверситета и корпуса Банковской академии. По его словам, эти объекты регулярно использовались для военных совещаний и встреч. Он также предположил, что в день взрыва там могли находиться представители ВСУ. Подоляка добавил, что Сумы стали прифронтовым городом после украинских операций в Курской области, и предрек новые удары по местам дислокации армии.

Военкор Сергей Лебедев сообщил, что в одном из пораженных зданий проходила встреча с участием натовских офицеров, представителей ГУР минобороны Украины и «националистических формирований». По его словам, речь шла не о гражданских, а о военной цели.

Военкор Евгений Лисицын в свою очередь отметил, что одной из целей атаки мог стать промышленный объект, используемый украинской стороной.