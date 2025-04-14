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Постпред Ульянов ответил на пост госсекретаря США о событиях в Сумах

Дипломат Ульянов задал вопрос Рубио после его поста о событиях в Сумах
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети X прокомментировал высказывание госсекретаря США Марко Рубио о событиях в украинском городе Сумы.

Рубио от имени Соединенных Штатов выразил соболезнования пострадавшим от ракетного удара по Сумам. Он также отметил, что инцидент является трагическим напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп и его правительство тратят много времени и усилий для того, чтобы попытаться положить конец военному конфликту на Украине и достичь прочного мира.

Ульянов, комментируя пост Рубио, задал вопрос, не хочет ли госсекретарь США положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России.

Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов бригады территориальной обороны.

Ранее в сеть попала карта с целями ударов по Сумам, где собирались бойцы ВСУ.

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