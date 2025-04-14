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Симоньян заявила о намерении властей Украины превратить удар по Сумам в «новую Бучу»

Симоньян: власти Украины превратят удар по Сумам в новую Бучу
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинские власти выдадут удар по Сумам за «новую Бучу». Об этом в своем Telegram-канале заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что происшедшее в Сумах будет выдано Киевом за «новую Бучу». Власти Украины сделают это с большой поддержкой прессы и «другой драматургией», для того чтобы произвести нужное впечатление на «впечатлительного» президента США Дональда Трампа.

Симоньян подчеркнула, что на Украине будут постоянно пытаться сделать «новую Бучу». Это является единственным способом для Киева продлить войну.

Главный редактор «России сегодня» и RT указала, что нужная украинским властям реакция уже поступила не только от европейцев типа президента Франции Эммануэля Макрона, но и от специального посланника президента США по Украине Кита Келлога.

Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов территориальной обороны.

Ранее Путин обвинил Украину в совершении провокации в Буче.

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