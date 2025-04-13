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Макрон обвинил Россию в намерении продолжать конфликт на Украине

Макрон: Россия намерена продолжать конфликт, несмотря на предложения Трампа
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Россия якобы намерена продолжать конфликт на Украине, несмотря на мирные усилия президента США Дональда Трампа. Так на своей странице в соцсети Х он прокомментировал удар ВС РФ по городу Сумы.

«Всем известно: эта война была начата Россией. И сегодня очевидно, что Россия в одиночку решает продолжать ее — с вопиющим пренебрежением к человеческим жизням, международному праву и дипломатическим усилиям президента Трампа», — написал Макрон.

Он утверждает, что нужны «решительные меры», чтобы заставить Россию прекратить конфликт, и что Франция неустанно работает со своими партнерами для достижения этой цели.

13 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что прилет, зафиксированный в городе Сумы на северо-востоке Украины, пришелся по месту скопления военнослужащих. Она рассказала, что в населенном пункте проходило торжественное награждение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне парламентарий обратилась к главнокомандующему армии страны Александру Сырскому и начальникам сил территориальной обороны с призывом не собирайте военных на награждение, «тем более в гражданских местах».

Ранее в МИД РФ объяснили противоречивые заявления Макрона перепадами погоды.

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