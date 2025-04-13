Премьер Британии потребовал от Путина прекращения огня после удара по Сумам

Стармер потребовал от России немедленного прекращения огня после удара по Сумам

Британский премьер Кир Стармер в соцсети X отреагировал на удар по украинским Сумам.

По словам политика, он потрясен атакой на Сумы и в мыслях находится рядом с пострадавшими. Стармер написал, что украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру.

«Теперь [президент РФ Владимир] Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — заявил премьер-министр.

Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Издание «Общественное», ссылаясь на показания очевидцев, написало о первых взрывах в районе 10:40 мск. По официальным данным, 32 человека не выжили, еще 84 получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов теробороны. Мэр города Конотоп в Сумской обласи после ударов призвал главу региона встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку. В российском Минобороны удары не комментировали.

Ранее в сеть попала карта с целями ударов по Сумам, где собирались бойцы ВСУ.