Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара по Сумам

Зеленский: восемь пострадавших при ударе по Сумам находятся в тяжелом состоянии

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о последствиях ракетного удара по Сумам.

По его словам, экстренные службы все еще устраняют последствия атаки. Сейчас госпитализированы 68 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых.

Политик утверждает, что в результате удара были повреждены 20 зданий, в том числе университет, пять многоквартирных домов, кафе, магазины и районный суд.

Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Издание «Общественное», ссылаясь на показания очевидцев, написало о первых взрывах в районе 10:40. По официальным данным, 32 человека не выжили, еще 84 получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов теробороны. Мэр города Конотоп в Сумской области после ударов призвал главу региона встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку. В российском Минобороны удары не комментировали.

Ранее премьер Британии потребовал от Путина прекращения огня после удара по Сумам.