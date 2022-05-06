«С трудом могут использовать западную технику». Как инструкторы НАТО обучают украинских военных

США и другие страны НАТО приступили к подготовке украинских военных. По словам пресс-секретаря Министерства обороны США Джона Кирби, тренинги проходят на территории Германии. Кроме того, по данным СМИ, обучение осуществляется в Польше, Словакии и других странах Восточной Европы. Чему учат военнослужащих украинской армии – в материале «Газеты.Ru».

«Соединенные Штаты начали подготовку украинских вооруженных сил к применению ключевых систем вооружений на военных базах США в Германии», – рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, подобные тренировки проходят не только в Германии, а «приблизительно в трех местах», однако отказался уточнить, где именно. Процесс подготовки включает применение артиллерийских орудий, обучение обращению с новыми радиолокационными станциями и бронетехникой, которые недавно были включены в американский пакет военной помощи Киеву.

Ранее американская газета The Hill со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что 20 военных Украины прошли в США недельный курс обучения использованию барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Замглавы Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарев считает, что особое место в подготовке занимает работа с системами разведки и целеуказания.

«Эффективность военной техники связана не с тем, что она громкая и далеко стреляет, а с тем, что она сопряжена с системами разведки, которая дает целеуказание, и с системами, которые позволяют по этим целеуказаниям наносить удары. Это самое сложное», – отметил Золотарев.

В свою очередь, военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что за пределами страны украинских военных могут готовить обращаться с более серьезными средствами вооружения, чем те, что сейчас официально поставляют Киеву страны Запада.

«Идет обучение владению немецкими танками «Леопард-1», артиллерии французского производства, американскими гаубицами. Обучение идет, в первую очередь, на территории Польши, но может быть задействована Словакия, Франция и Румыния. Есть информация в американских СМИ, что на территории США идет подготовка украинских пилотов на самолеты F-16»,

– рассказал «Газете.Ru» Евсеев.

По его словам, в общей сложности подготовку в зарубежных учебных центрах проходит несколько сотен украинских солдат и офицеров, которые затем должны будут передать полученные знания и навыки другим украинским военным.

Кроме того, утверждает Евсеев, западные инструкторы работают и на территории самой Украины, причем часть из них выполняют функции операторов зарубежных систем вооружения, в частности беспилотников.

«Если в течение восьми лет шла подготовка общевойсковая, то сейчас речь идет об обучении работе на западной технике. Инструкторы, кураторы, операторы-наводчики БЛА. Все они расцениваются Россией в качестве наемников», – отметил Евсеев.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на усилия западных инструкторов, большинство украинских военных «с трудом могут использовать западную технику».

«Уже прошло три волны мобилизации. Каждая следующая мобилизация будет давать худший человеческий материал. Не очень понятно, как они будут использовать западное вооружение. Чтобы действовать в составе танковой роты, нужно обучаться хотя бы полгода. А если батальон совместно с артиллерией, еще дольше – потому что это уже межвидовое взаимодействие. Есть проблемы с использованием даже тех вооружений, которые уже поставлены. Если будет появляться более сложная техника, то при нынешнем качестве подготовки личного состава, не очень понятно, как этот будет работать», – отметил эксперт.

Павел Золотарев напротив считает, что подготовка украинских военных инструкторами НАТО может быть проведена «с высоким показателем эффективности» и за относительно коротки срок.

«Для подготовки украинских операторов западных боевых систем зарубежным инструкторам хватит одного месяца. Это вполне достаточно, чтобы «натаскать». У них всегда методика обучения направлена на практические навыки. Минимум теоретической нагрузки – глубины тут никакой особой нет, не требуется понимание процессов, которые там внутри происходят, самое главное – владение, уметь пользоваться», - подчеркнул генерал.

Евсеев, в свою очередь, усомнился в целесообразности подготовки по ряду направлений. «Я не очень понимаю, как можно обслуживать F-16 силами украинцев. Даже если будут подготовленные пилоты, нужен инженерный и технический персонал», – подчеркнул эксперт.

Политолог Валерий Волков считает, что часть программ обучения для ВСУ является не помощью, а только ее имитацией.

«США имитируют помощь в той части программ обучения, которые связаны с работой сложных систем. Обучить стрелять из ПЗРК или гаубиц M777 они могут. При этом США не будут обучать ВСУ обращаться со сложным и дорогим оружием. Такое оружие они Киеву не поставляют, а только намекают на поставки. Обучение украинцев летать на F-16 или управлять ударным беспилотником RQ-4 Global Hawk это только рекламная картинка», – считает Волков.