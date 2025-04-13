ВСУ обстреляли несколько объектов гражданской инфраструктуры Донецка

ТАСС: в Донецке из-за удара ВСУ повреждены здание двух институтов и Минтруда

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк и повредили несколько гражданских объектов в Киевском районе города. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, удар пришелся между улицами Артема и Университетской. В итоге повреждения обнаружили на корпусе №4 Института проблем искусственного интеллекта, а также зданиях Донецкого научно-исследовательского угольного института и Минтруда, где полностью выбило стекла на пяти этажах.

Журналист добавил, что после обстрелов зафиксировали повреждения нескольких жилых многоквартирных домов, а также автосалона.

До этого украинские военнослужащие в течение ночи выпустили восемь снарядов так называемого «натовского» калибра по городу Горловке, расположенному в Донецкой народной республике. По данным управления администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины, в 00:20 мск Никитовский район подвергся ударам с применением двух снарядов калибром 155 мм. Еще три таких снаряда были выпущены по населенному пункту в 2:00 мск.

Ранее в Горловке при атаке украинского беспилотника пострадал директор местного предприятия.