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Трамп высказался о взрывах в украинском городе Сумы

Трамп заявил об ошибке, комментируя удар по Сумам на северо-востоке Украины
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал «ошибкой» удар по городу Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает Forbes.

Американский лидер прокомментировал произошедшее, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One.

«Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно», — сказал глава государства.

Он добавил, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинского издания «Общественное», незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет.

В результате пострадали несколько десятков человек. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о повреждении 20 строений. Среди них — здание суда, университет, пять многоквартирных домов и магазины.

Ранее украинских чиновников заподозрили в желании превратить ситуацию с ударом по Сумам в «новую Бучу».

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