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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

СК РФ: украинское военные использовали РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные, предварительно, использовали американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстреле Донецка. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета (СК) России, пишет РИА Новости.

По словам источника, следователи зафиксировали последствия обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», — сказал сотрудник СК.

Он отметил, что были повреждены объекты гражданской и муниципальной инфраструктуры. Речь идет о выбитом остеклении и разрушении фасада, уточнил источник.

13 апреля корреспондент ТАСС сообщил, что ВСУ обстреляли Донецк, повредив несколько гражданских объектов в Киевском районе города. По его словам, удар пришелся между улицами Артема и Университетской. В итоге повреждения обнаружили на корпусе №4 Института проблем искусственного интеллекта, а также зданиях Донецкого научно-исследовательского угольного института и Минтруда, где полностью выбило стекла на пяти этажах.

Журналист добавил, что после обстрелов зафиксировали повреждения нескольких жилых многоквартирных домов, а также автосалона.

Ранее в Горловке при атаке украинского беспилотника пострадал директор местного предприятия.

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