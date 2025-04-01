Жителям Финляндии следует «морально подготовиться» к возможному возобновлению отношений с Россией, заявил президент республики Александр Стубб. Он рассказал, что дальнейшее развитие сотрудничества будет зависеть от результатов конфликта на Украине. Когда именно может случиться «потепление» в отношениях, Стубб не уточнил. Кто еще из европейских лидеров говорил о подобном — в материале «Газеты.Ru».

Стубб меняет планы

В ходе пресс-конференции президент Финляндии допустил возобновление отношений с Россией, однако не стал называть возможные сроки.

«Мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — объяснил он и добавил, что все будет зависеть от результатов конфликта на Украине.

По словам Стубба, власти европейских государств уже обсуждают возможность возобновления контактов с Владимиром Путиным.

«Мы сошлись во мнении, что контакт в какой-то момент состоится, но его необходимо согласовать. Я пока не могу назвать конкретную дату. Посмотрим, как это удастся скоординировать, и кто будет осуществлять этот контакт», — добавил финский лидер.

Ранее он высказывался жестче обо всем, что касается России. Стубб заявлял о необходимости милитаризации Украины «до зубов» в целях «сдерживания» РФ. Также президент жаловался на итоги советско-финской войны.

Днем ранее состоялась встреча Стубба с Дональдом Трампом. Американский лидер поинтересовался у своего финского коллеги, можно ли доверять Путину.

«Я сказал нет», — заявил на пресс-конференции президент Финляндии.

Противоречивый Макрон

Президент Франции неоднократно критиковал российское руководство после начала спецоперации. Эммануэль Макрон призывал отправить европейский военный контингент на Украину, а Россию называл главной угрозой Европе.

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В апреле прошлого года он говорил, что после окончания украинского конфликта Европе нужно быть готовой к возобновлению отношений с Россией.

«Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта на Украине выстроить соседские отношения с Россией», — заявлял он.

Но год спустя, в марте 2025-го Макрон заговорил о необходимости развертывания ядерного оружия в Европе. При этом президент Франции допустил возможность налаживания контактов с Владимиром Путиным.

«Ничто не исключено, я всегда об этом говорил», — подчеркнул французский лидер.

«Если президент Макрон решит позвонить российскому коллеге, президент Путин ответит на этот звонок», — отметил посол России во Франции Алексей Мешков.

Выступивший в поддержку Украины канцлер Германии Олаф Шольц тоже допускал возможность возобновления отношений с Россией. Однако вместе с тем правительство ФРГ продолжало оказывать военную помощь ВСУ и вводить санкции против лиц и компаний из РФ.

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые были основой мира и порядка безопасности в Европе», — отмечал Шольц в 2022 году и добавлял, что «имперский подход» России в отношении своих соседей недопустим.

В прошлом году канцлер Германии не исключал, что в отношениях с Россией рано или поздно придется вернуться «к дипломатии».

Однако партия Шольца проиграла на минувших парламентских выборах в Германии. Победил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который, вероятно, и станет новым канцлером. Отношения с Россией в ближайшие годы предстоит выстраивать ему.

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Что говорят в России

Ряд европейских политиков, включая президентов Франции и Финляндии Эммануэля Макрона и Александра Стубба, а также премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заболели русофобией в острой форме, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Лечение симптоматическое. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа «Калибр», «Оникс», «Искандер» и мощного многокомпонентного транквилизатора «Орешник», — написал он.

Рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы с видением добрососедства с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там должны же прийти какие-то тяжеловесы политические, которые имеют политическое видение будущего. А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией», — уточнил он.

По словам пресс-секретаря президента, пока говорить об этом не приходится, поскольку европейские страны собираются добавить к первопричинам украинского конфликта проблему возможного размещения там контингента НАТО.