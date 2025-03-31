Трамп поинтересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину

Трамп поинтересовался у президента Финляндии Стубба, можно ли доверять Путину

Президент США Дональд Трамп на встрече с финским коллегой Александром Стуббом поинтересовался, можно ли доверять российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщил президент Финляндии на пресс-конференции в Лондоне, пишет Yle.

Стубб рассказал, что встреча с президентом США была полезной, а стороны обсудили две темы: двусторонние отношения Финляндии и Соединенных Штатов и конфликт на Украине.

По словам Стубба, Трамп спросил его, можно ли доверять Путину.

«Я сказал нет», — проинформировал президент Финляндии.

До этого Дональд Трамп не согласился с утверждением о том, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным «находятся в нижней точке». По словам главы государства, он уже «очень давно» знаком с российским лидером. Накануне президент США признался, что его очень разозлили комментарии российского коллеги, поставившего авторитет украинских властей под сомнение.

Ранее глава МИД Польши назвал «встряской» переговоры США и России по Украине.