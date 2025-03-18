«Хочу, чтобы мы были готовы»: Макрон заявил о размещении ядерного оружия на границе с ФРГ

18 марта президент Франции Эммануэль Макрон посетил авиабазу Люксей-Сен-Совер на северо-востоке Франции и выступил там с речью. Как сообщает RFI, он заявил, что эта база вновь вернет себе задачи по ядерному сдерживанию, которые были возложены на нее ранее. Для этого на ее территории в срок до 2035 года планируется разместить две новые эскадрильи истребителей Rafale, оснащенных ракетами с гиперзвуковыми ядерными боеголовками. В реконструкцию базы вложат €1,5 млрд. Речь идет о примерно 40 истребителях, уточняет Le Monde.
«Никто не сможет сказать, что случится в ближайшие годы и месяцы, но я хочу, чтобы мы были готовы», — сказал Макрон.
Как отмечает RFI, заявление французского лидера прозвучало в момент, когда президенты России и США вели между собой телефонные переговоры.
Макрон рассказал о том, что французская армия «является самой эффективной в Европе», а также напомнил о «центральной роли Франции в защите интересов НАТО и сохранении международной безопасности». По его словам, после передачи французских истребителей Mirage 2000 на Украину промышленность Франции «естественным образом» получит от военно-воздушных сил страны новые заказы на Rafale для их замещения. К 2030 году численность военных и гражданских лиц на базе будет доведена до почти 2000 человек, сказал он.
По-видимому, это выступление французского лидера можно считать продолжением инициатив, озвученных им несколько недель назад. Тогда Макрон заявил о начале «стратегического диалога» о распространении «французского ядерного зонтика» на страны Евросоюза.
«У нас [Франции] есть щит, у них [стран ЕС] его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее», — заявил французский лидер.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ответ заявил, что Эммануэлю Макрону нужно понять, что французы не собираются сражаться за Украину и «не позволят украсть свои сбережения» на спонсирование Киева и продолжение конфликта. С таким призывом он выступил в своем аккаунте в соцсети Х.
Что говорят в России
На высказывания Макрона отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует ее в агрессивных целях», — сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT высказал мнение, что слова Макрона связаны с попыткой «поднять личный авторитет внутри Франции». Он также обратил внимание на достаточно отдаленный срок реализации проекта (2035 год). По его мнению, это может говорить о том, что озвученные планы на самом деле не будут воплощены в жизнь (срок полномочий Макрона на посту президента истекает в 2027 году. — «Газета.Ru»).
Кроме того, по мнению эксперта, «использование самолетов Rafale в качестве носителей ядерного оружия — это достаточно устаревшая тактика, в силу того что благодаря развитым средствам ПВО в России у нас есть возможность подобные самолеты уничтожать на большой дальности».
Эффективность их применения будет невысока, а последствия от гипотетической аварии с детонацией ядерного боеприпаса — катастрофическими для Европы.