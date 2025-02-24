«Он на стороне Украины». Какими будут отношения России и ФРГ при новом канцлере

Победу на прошедших парламентских выборах в Германии одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, которому теперь предстоит сформировать правящую коалицию. Мерц не первый год в политике и известен своими европоцентричными взглядами и резкой критикой СВО. Что известно о возможном будущем канцлере Германии и какие отношения при новом правительстве будут у Берлина с Москвой – в материале «Газеты.Ru».

Победу на досрочных парламентских выборах в Германии одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с 28,6% голосов избирателей.

Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 20,8% голосов. Третье место досталось Социал-демократической партии Германии (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца, которая получила 16,4% голосов и показала худший результат в своей истории.

Партия «Зеленые» набрала 11,6%, «Левые» — 8,8%. Свободная демократическая партия Германии и «Союз Сары Вагенкнехт» не смогли преодолеть 5% барьер, необходимый для вхождения в состав бундестага.

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При этом явка на голосовании стала самой высокой с момента объединения Германии в 1990 году и составила 83%.

Кто такой Фридрих Мерц?

Сам Мерц называет себя «социальным консерватором» и «экономическим либералом». В свои 69 лет он станет самым старым человеком, который займет пост канцлера со времен Конрада Аденауэра, первого лидера правительства Западной Германии после Второй мировой войны, которому было 73 года.

Мерц родился в консервативной католической семье, начал свою политическую карьеру в конце 1980-х, став депутатом Европарламента. Уже в 1994 году он был избран в бундестаг от партии ХДС.

Мерц и бывший канцлер Ангела Меркель считаются давними соперниками. В начале 2000-х годов, после того как Меркель стала лидером ХДС, она отстранила Мерца от должности парламентского лидера партии, после чего он ушел из политики.

Несколько лет Мерц работал в юридической фирме по корпоративному праву в Mayer Brown и входил в различные консультативные советы, в том числе в качестве председателя немецкого подразделения американской компании BlackRock, которая считается крупнейшей международной инвестиционной компанией. С 2009 по 2019 год Мерц возглавлял Atlantic Bridge, известную немецкую организацию, занимающуюся укреплением отношений между Германией и США.

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Возвращение Мерца в бундестаг произошло в 2021 году, и вскоре после этого он был назначен лидером партии ХДС. Уже в 2022 году политик начал переписывать программу партии в гораздо более консервативном направлении. Мерц выступает за радикальное упрощение налоговых правил и снижение налогов для стимулирования роста экономики Германии.

Он придерживается проевропейской политики и ясно дал понять, что более тесное европейское сотрудничество является неотъемлемой частью ответа Европы американскому президенту Дональду Трампу.

Близкие к политику люди описывают его как «прямого и прагматичного», но при этом «высокомерного и ранимого». В молодые годы Мерц состоял в католическом молодежном движении и его взгляды на брак и семью достаточно консервативны. Политик более 40 лет состоит в браке и у него есть трое детей.

В Германии Фридрих Мерц не считается популярной политической фигурой. Он всегда был «в тени Ангелы Меркель, всегда выступал на вторых ролях» . Таким мнение с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин.

«Мерц много раз пытался выиграть выборы и стать канцлером, но Меркель его каждый раз очень уверенно обыгрывала. Только когда она ушла в отставку, у него появился шанс стать кандидатом в канцлеры», – напомнил политолог.

По его мнению, Мерцу удалось одержать победу только потому что немцы разочарованы политикой СДПГ и в первую очередь Шольцем:

«У немцев в этом голосовании даже не было особого выбора, не было других альтернативных кандидатов, которые могли бы победить.

Да, АдГ в два раза увеличила свою популярность, но с ней никто не пойдет в коалицию и получается, что фракция большая, но они все время в оппозиции. За зеленых голосует только интеллигентная прослойка немецкого общества, а больше никого и не осталось».

Топорнин предполагает, что Мерц будет «нестабильным канцлером». Политолог не исключил вариант проведения внеочередных досрочных выборов, потому что создать правительство большинства будет очень трудно.

Возможно ли правительство большинства?

После объявления итогов выборов ХДС/ХСС предстоит сформировать правящую коалицию, которая выдвинет кандидата в канцлеры. Скорее всего им станет глава блока Фридрих Мерц. Однако политику придется постараться, чтобы создать прочную коалицию большинства.

Второе место по популярности у избирателей заняла «Альтернатива для Германии», чей успех стал одним из самых обсуждаемых событий немецких выборов. Во многом такой результат обеспечила поддержка молодых избирателей и активное использование социальных сетей.

Несмотря на впечатляющий результат, основные партии отказались от сотрудничества с АдГ. Эта ситуация может затянуть создание новой правящей коалиции на месяцы. Сам Мерц говорил о намерении сформировать новое правительство Германии до Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля.

Политолог Николай Топорнин считает, что говорить о будущем курсе Германии можно будет только после формирования коалиционного правительства:

«Понятно, что Мерц скорее всего будет канцлером Германии, но кто и на каких условиях войдет в коалицию еще большой вопрос. Из партнеров у ХДС/ХСС только СДПГ и зеленые. С зелеными у них не хватит голосов для создания коалиции, но хватит с СДПГ».

Все идет к тому, что Мерцу придется отказаться от своих наиболее резких заявлений относительно профпригодности политиков СДПГ и пойти на переговоры, считает Топорнин. В свою очередь СДПГ нужна какая-то перезагрузка политики, некоторые предлагают нынешнего министра обороны Бориса Писториуса в качестве нового лидера партии.

В любом случае новое правительство будет очень неустойчивым и разношерстным, что будет затруднять процессы принятия решений, заключил политолог.

Будущее российско-германских отношений

В своих выступлениях Фридрих Мерц неоднократно указывал на необходимость продолжения помощи Украине и выступал за поставку Киеву ракет Taurus. Однако после выборов он заявил, что вопрос отправки европейских военных на Украину на повестке дня не стоит.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом Мерц подчеркнул, что Россия исторически и культурно является европейским государством: «В один прекрасный день настанет необходимость, когда нужно будет предпринять серьезную попытку налаживания отношений с Россией».

В свою очередь газета Politico считает, что Мерц будет жестче относиться к России, чем его предшественник Олаф Шольц. Газета называет отношение Мерца к России «консервативным западногерманским подходом».

Научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов считает, что пока рано говорить о будущих отношениях России и Германии, потому что еще не известно, как будет выглядеть правящая коалиция. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Любая новая конфигурация коалиции может предопределить какие-то нюансы внешней политики Германии, в том числе и в отношении России и Украины. Кроме того, позиция нового правительства Германии в значительной степени будет определяться тем, удастся ли отладить свои отношения с администрацией Трампа. Если Берлин с Вашингтоном договорятся, то нынешний курс в целом должен сохраниться», – сказал Кортунов.

Конечно, уже сейчас понятно, что Мерц занимает более жесткую позицию, например, в вопросах поставок ракет Taurus, отметил политолог. Однако даже лидер ХДС говорит, что окончательное решение по вопросу о поставках дальнобойных немецких ракет Украине будет зависеть от наличия консенсуса внутри Евросоюза.

«Не стоит забывать, что в Берлине также наблюдают за динамикой конфликта. Происходящее на линии боевого соприкосновения тоже будет очень серьезно воздействовать на позиции нового правительства Германии», – заключил Кортунов.

В свою очередь политолог Николай Топорнин считает, что Мерц в вопросе российско-украинского конфликта полностью придерживается линии Брюсселя:

«Он уверенный евроцентрист и его задача – поднимать рейтинг Европейского союза и пытаться реализовывать свои внешнеполитические установки. Совершенно очевидно, что в конфликте с Россией он на стороне Украины».

На двустороннем уровне, по мнению политолога, также нет подвижек к улучшению. При этом Мерц говорил, что в нужный момент готов к переговорам с Путиным, но для этого должны сложиться определенные условия.