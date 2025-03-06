«Мы все глядим в Наполеоны». Зачем Макрон назвал Россию главным врагом Европы

Сенатор Климов: Макрона колбасит от того, что на него не обращают внимания

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала главной угрозой для всей Европы. Он также назвал французскую армию «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Как на заявления Макрона отреагировали в Москве и поддерживают ли французского президента его сограждане — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил по телевидению перед гражданами и рассказал о позиции Парижа в российско-украинском конфликте. По словам французского лидера, именно Россия «нарушает европейские границы», «воздействует на выборы в Румынии и Молдавии» и «пытается манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях».

«Россия уже на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы» Эммануэль Макрон Президент Франции

Он заявил, что Франция располагает самой боеспособной армией во всей Европе, а французское ядерное оружие «сохраняет мир и безопасность с 1964 года». Кроме того, Макрон анонсировал начало дискуссий о возможности принять страны Евросоюза под защиту французских сил ядерного сдерживания:

«Отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии [Фридриха Мерца], я решил начать стратегическую дискуссию о защите с помощью французских сил сдерживания наших союзников в Европе».

Макрон также осудил политику Дональда Трампа и его миротворческие инициативы и заявил, что «путь к миру не может идти через отказ от Украины». В связи с этим президент объявил, что на следующей неделе Франция соберет в Париже начальников штабов стран, готовых гарантировать будущий мир на Украине.

Реакция Москвы

В Кремле оценили обращение Макрона к нации как «конфронтационное и создающее ощущение, что Франция ищет продолжения войны». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у Макрона есть возможность позвонить Путину, а «обвинения в подготовке РФ войны против Европы – это чушь».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения относительно целей визита нового посла Франции в Москву:

«Новый посол Франции хочет развивать отношения с Россией, а его президент заявляет, что мир в Европе не в приоритете, а Россию нужно «утихомирить». Зачем тогда едет посол?»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что слова Макрона не представляют особой угрозы для России, а сам он исчезнет с политической арены уже после следующих выборов. «Мир не будет скучать по Эммануэлю Макрону», добавил он.

Наполеоновские планы

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что Макрон руководствуется не интересами французского народа или «единой Европы». По мнению Климова, он просто «боится кануть в политическую лету».

«На Макрона, по большому счету, не обращают внимания, его не включают ни в какие серьезные геополитические дискуссии. При этом он возглавляет страну, у которой есть ядерное оружие, ракетные технологии и которая имеет право вето в ООН. Именно этот факт его и «колбасит», — сказал Климов.

Сенатор напомнил, что об этом еще несколько столетий назад писал Александр Пушкин:

«Мы все глядим в Наполеоны; Двуногих тварей миллионы». Так что ничего нового на этом свете нет. Но вся беда в том, что Макрон остается главнокомандующим армией, в которой есть ядерная составляющая. Тут я надеюсь, что французские генералы, которые понимают, что с такими вещами не шутят, вряд ли поспешат исполнять преступные приказы своего президента».

Некоторые российские парламентарии считают, что «вчерашнее выступление Макрона было больше похоже на шизофрению, у человека обострение». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Подобные заявления обычно делаются от безысходности. Было очень странно слушать Макрона. Непонятно, что и кому он хотел этим выступлением доказать», — сказал депутат.

Чепа уверен, что разговоры о ядерной готовности и предоставлении безопасности противоречат друг другу.

«Конечно, у Франции нет такого потенциала, как говорит Макрон, это все блеск. Мы видим, как доблестный французский спецназ бежит из африканских стран. Они сдают позиции. Поэтому подобные заявления ни что иное как бахвальство в сложной для Макрона ситуации. Когда его позиции слабеют, он пытается таким образом показать свою силу, но за его словами ничего нет», — заключил Чепа.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Газете.Ru», что речь Макрона свидетельствует о плачевной ситуации в Европе.

«Это означает, что истерика в рядах ЕС достигла апогея. Эта агрессивная риторика возникла как раз тогда, когда процесс урегулирования конфликта обретает все более четкие очертания. Внести смуту в этот процесс — в числе неблаговидных целей Макрона. Он намеренно гиперболизирует ситуацию и стремится помешать укреплению российско-американских отношений», — сказал депутат.

Мечты Макрона и реальность

Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов считает, что обсуждать выступление Макрона всерьез очень трудно из-за его репутации.

«Макрон уже давно на политической арене, и у него сложилась определенная репутация как государственного деятеля. Существенной частью этой репутации является его способность говорить все что угодно, самые скандальные и инновационные вещи, за которыми ничего не следует. Это просто слова, которые не воплощаются в дела. В момент их произнесения Макрон не подразумевает, что дальше что-то будет делаться, и происходит это на протяжении длительного времени», — сказал Лукьянов «Газете.Ru».

close Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления по телевидению перед гражданами, 5 марта 2025 года France Televisions/Reuters

Он напомнил, что у Франции небольшой ядерный арсенал, которого не хватит для масштабного ядерного сдерживания.

«При этом непонятно, каким образом, если эта идея начнет реализовываться, будут строиться взаимоотношения Франции и присоединившихся к ее ядерному зонтику стран. Например, какие отношения будут с Соединенными Штатами как с ядерной державой. Тогда получается, что это будет отдельная система сдерживания. Она против России, но она и против всех остальных. То же самое касается Великобритании, которая не входит в Европейский Союз. Она тоже может быть оппонентом», — заявил политолог.

Вместе с тем, научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов считает, что обсуждения положения дел в Европе происходят на двух уровнях — публичном и непубличном, и они очень отличаются друг от друга.

«Публичный уровень — это то, что мы слышим от Макрона. Это является подтверждением той позиции, которую французское руководство занимает уже три года. Оно обвиняет Россию в агрессии, стремится поддерживать Украину и видит необходимость в увеличении военных расходов. На втором уровне — непубличном — европейские лидеры все-таки пытаются склонить киевское руководство к возобновлению диалога с США. Они пытаются уговорить администрацию Трампа пересмотреть свою жесткую позицию в отношении поддержки Киева», — заявил Кортунов «Газете.Ru».

Он уверен, что удержать украинскую помощь в тех объемах, в которых она оказывалась в прошлом году, Европе будет трудно. Так что, по мнению политолога, старая риторика будет использоваться и дальше, но вот между собой европейские лидеры будут искать возможности выйти из этой неудобной ситуации.

Популярности во Франции нет

При этом внутри Франции нет единой позиции относительно отправки войск страны на Украину. Данные опроса компании CSA для радиостанции Europe 1 показывают, что большинство французов выступают против этого предложения.

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«65% французов считают, что не следует вводить войска на Украину, в то время как 35% выступают за эту инициативу», — говорится в материале.

Политолог Андрей Кортунов отметил, что Макрон всегда претендовал на то, чтобы «стать рупором Европы»:

«Сейчас он выступает в качестве старожилов европейской политики. То есть по сравнению со Стармером, Мерцом или Мелони у него больше опыта. К тому же, поведение Макрона вписывается в традиционную позицию Франции как потенциального лидера Европы. Думаю, он видит в этом возможность».

Однако надо учитывать, что Макрону особенно нечем похвастаться в плане решения внутренних проблем французского общества, напомнил Кортунов.

«Французское общество остается расколотым. Причем, если сравнивать Францию с США, то в Штатах общество расколото на две примерно равных части, а во Франции — на три. У Макрона нет устойчивых политических позиций. Ему очень хотелось бы за счет успехов во внешней политике компенсировать эту внутриполитическую слабость, которая обозначилась после последних внеочередных выборов», — заключил политолог.