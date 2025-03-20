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Президент Финляндии захотел милитаризации Украины «до зубов»

Президент Финляндии Стубб призвал вооружить Украину до зубов, чтобы сдержать РФ
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Global Look Press

Европе необходимо «милитаризовать Украину до зубов» в целях «сдерживания» России. Об этом в интервью американской газете Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Единственным реальным решением для сдерживания Москвы, заявил Стубб в интервью Politico, является «милитаризация Украины до зубов», — говорится в сообщении издания.

17 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить на Украину тысячи британских миротворцев на длительный период.

По словам высокопоставленного источника в правительстве Соединенного Королевства, речь идет о долгосрочном обязательстве. Он уточнил, что британские власти говорят «о годах» и готовы размещать миротворцев на Украине столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения.

Ранее Медведев заявил о возможности войны с НАТО из-за отправки «миротворцев» на Украину.

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