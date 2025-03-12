Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол сообщил, что Путин ответит в случае звонка Макрона

Посол РФ в Париже: Путин ответит на звонок, если Макрон ему позвонит
close
AP

Президент России Владимир Путин ответит в случае звонка президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков в интервью французскому телеканалу BFMTV.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что если ему позвонит его российский коллега Сергей Лавров, то он не поднимет трубку.

«Если президент Макрон решит позвонить российскому коллеге, президент Путин ответит на этот звонок», — сказал Мешков, отметив, что российская сторона не прерывала контакты с французской.

Он также добавил, что в данный момент «слишком рано» комментировать возможное прекращение огня на Украине.

На прошлой неделе французский лидер заявил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным. Перед контактами с главами государств должны пройти встречи переговорщиков, отметил он.

Ранее Лавров назвал постыдным поведение Франции и Германии в отношении Минских соглашений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами