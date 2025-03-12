Посол сообщил, что Путин ответит в случае звонка Макрона

Посол РФ в Париже: Путин ответит на звонок, если Макрон ему позвонит

Президент России Владимир Путин ответит в случае звонка президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков в интервью французскому телеканалу BFMTV.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что если ему позвонит его российский коллега Сергей Лавров, то он не поднимет трубку.

«Если президент Макрон решит позвонить российскому коллеге, президент Путин ответит на этот звонок», — сказал Мешков, отметив, что российская сторона не прерывала контакты с французской.

Он также добавил, что в данный момент «слишком рано» комментировать возможное прекращение огня на Украине.

На прошлой неделе французский лидер заявил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным. Перед контактами с главами государств должны пройти встречи переговорщиков, отметил он.

Ранее Лавров назвал постыдным поведение Франции и Германии в отношении Минских соглашений.