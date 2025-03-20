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Президент Финляндии прокомментировал результаты советско-финской войны

Президент Финляндии Стубб пожаловался на результаты советско-финской войны
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Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб пожаловался на результаты советско-финской войны 1941–1944 годов, рассуждая о судьбе Украины в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Финляндия сохранила независимость, фактически оставаясь единственным соседом СССР, но утратила суверенитет и право принимать решения, а также 10% территории страны, где родились родственники Стубба.

Президент Финляндии выразил свое несогласие с тем, чтобы Украина «оказалась в такой же ситуации».

До этого Стубб говорил, что обсуждать отправку финских миротворцев на Украину пока слишком рано. Он также напомнил, что у Финляндии общая граница с Россией протяженностью 1340 км. Он отметил, что страна охраняет свои северные рубежи, однако есть возможность внести свою лепту в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

13 марта министры обороны Финляндии и Украины Антти Хяккянен и Рустем Умеров подписали документ о военном сотрудничестве. Основная цель соглашения заключается в «углублении оборонительных связей».

Ранее в Финляндии высказались об отправке военных на Украину.

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